Кардиолог объяснил, что нужно обязательно делать при высоком уровне холестерина

Эти советы помогут, если вы только узнали об этом от врача

Повышенный уровень холестерина в крови не имеет никаких симптомов. Поэтому многие из нас об этом даже не подозревают, пока не сдадут кровь на анализ. Панкадж Лал, доктор медицины, кардиолог из Capital Cardiac Care в Мэриленде, рассказал, какие шаги в этом случае рекомендуют предпринять кардиологи.