Кардиолог рассказал, как перерывы на физическую активность улучшают здоровье

Учёные обнаружили поразительные изменения, к которым привели такие короткие перерывы активности. Эти изменения происходили в клетках, метаболизме сахара, холестерина. Это может значительно повлиять на физическое и психическое здоровье человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.