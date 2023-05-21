Кардиолог рассказал, каких продуктов нужно избегать при высоком давлении

Если говорить об ужине, то к увеличению показателей кровяного давления может привести пицца, рыба с жареным картофелем, готовые блюда. В них тоже содержится большое количество соли.

У многих людей при этом при высоком давлении не бывает никаких симптомов, но это может повысить риск столкнуться с инсультом, сердечным приступом.

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