Кардиолог рассказал, каких продуктов нужно избегать при высоком давлении

Кардиолог рассказал, каких продуктов нужно избегать при высоком давленииВ первую очередь в этом случае нужно есть меньше соли
Профессор Джеральд Карр-Уайт, консультант-кардиолог в больнице «Лондон Бридж» в Лондоне, поговорил с изданием Express.co.uk о пище, которую не стоит употреблять людям, страдающим от высокого давления.
По словам врача Джеральда Карр-Уайта, людям с повышенным давлением нужно избегать завтраков, содержащих много соли. В том числе мяса с высокой степенью переработки: бекона, колбас. Связано это с тем, что соль - один из факторов, способствующих повышению кровяного давления.
Если говорить об ужине, то к увеличению показателей кровяного давления может привести пицца, рыба с жареным картофелем, готовые блюда. В них тоже содержится большое количество соли.
У многих людей при этом при высоком давлении не бывает никаких симптомов, но это может повысить риск столкнуться с инсультом, сердечным приступом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.