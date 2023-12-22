Кардиолог рассказал, в каких продуктах содержатся полезные для здоровья жиры

Насыщенные вредные жиры входят в состав кокосового, пальмового масла. И чем больше таких жиров вы будете потреблять, тем выше у вас будет уровень «плохого» холестерина в крови.

Среди ненасыщенных жиров есть два типа, которые считаются полезными. Это полиненасыщенные и мононенасыщенные. Они повышают уровень «хорошего» холестерина.