Кардиолог разрешил есть сливочное масло при высоком уровне холестерина

Дариуш Мозаффарян, доктор медицины, доктор общественного здравоохранения, профессор Медицинского центра Тафтса, отмечает, что сливочное масло нужно есть в умеренных количествах. При этом необходимо уделять внимание потреблению большего количества ненасыщенных жиров из фруктов, орехов и семян. Ненасыщенные жиры положительно влияют на уровень холестерина в крови и снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Самое важное для человека с высоким уровнем холестерина - правильно питаться. Для этого соблюдайте здоровую диету, содержащую много минимально обработанных фруктов, овощей, бобовых, орехов, семян, цельных зёрен, рыбы, растительных масел, йогурта. Ограничьте употребление газированных напитков, энергетических напитков, конфет, очищенных зерен и обработанного мяса. Также избегайте алкоголя, табака, много занимайтесь спортом, хорошо высыпайтесь, научитесь управлять стрессом и найдите смысл в жизни. Всё это поможет держать под контролем уровень холестерина в крови.

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