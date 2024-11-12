Кардиологи назвали лучшее время для приёма лекарств от высокого давления

Многие научные работы показывают, что лекарства от артериального давления эффективнее всего принимать на ночь. Самым крупным исследованием на эту тему было Hygia. Оно проводилось в течение 6 лет с участием более 19 000 человек с гипертонией.

Всех участников разделили на две группы. Одна группа принимала лекарства от давления с утра, а вторая — перед сном. Выяснилось, что у людей, которые пили лекарства вечером, был ниже риск возникновения некоторых болезней и смерти от них.