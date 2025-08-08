Картофель фри оказался связан с диабетом 2 типа

Результаты исследования показали, что употребление трёх порций картофеля фри в неделю повышает риск возникновения сахарного диабета 2 типа на 20%. В то же время печёный, варёный картофель и пюре не имели значимой связи с этим заболеванием.

С другой стороны, употребление цельнозерновых макарон, цельнозернового хлеба или полбы вместо варёного, запечённого картофеля или картофельного пюре было связано со снижением вероятности развития сахарного диабета 2 типа на 4%. Замена картошки фри цельнозерновыми продуктами снизила риск на 19%. Тот же эффект был и при замене картофеля фри очищенными зерновыми продуктами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.