Картофель и другие самые полезные для здоровья крахмалистые продукты

Картофель. В белом картофеле есть калий, витамин С и клетчатка. Эти вещества поддерживают здоровье сердца, пищеварение, иммунитет. Сладкий картофель (батат) содержит много бета-каротина, который улучшает здоровье глаз и укрепляет иммунную систему.

Кукуруза. Во всех видах кукурузы есть антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин. Они защищают нас от синего света, который излучают телефоны и экраны ноутбуков.

Рис. В коричневом рисе сохраняются отруби и зародыш, больше клетчатки, витамина В6, магния. Все они поддерживают здоровье сердца и пищеварение.

Хлеб. В цельнозерновом хлебе много витаминов группы В, железа, магния, которые полезны для пищеварения, здоровья сердца и энергетического обмена. Обогащённый же хлеб содержит дополнительные витамины и минералы.

Паста. Она содержит мало жира и может стать частью сбалансированного питания, особенно в сочетании с овощами, нежирными белками, полезными жирами.