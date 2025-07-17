Картошка и другие “плохие” продукты, которые помогут в снижении веса

Жирные молочные продукты. Исследования показывают, что они не влияют на вес. Также учёные утверждают, что употребление цельных молочных продуктов не влияет негативно на кардиометаболические факторы риска или на болезни сердца. При этом ферментированные молочные продукты (цельный йогурт и сыр) способны защитить от развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Зерновые, богатые углеводами. Макароны, хлеб, рис часто считаются вредными. Однако в действительности на снижение веса больше влияет общее потребление килокалорий, да и цельнозерновые углеводы (коричневый рис и киноа) содержат много клетчатки, которая регулирует аппетит, помогает в поддержании веса.

Яйца. Одно обзорное исследование показало, что употребление яиц не влияет значительно на массу тела. Учёные связывают это с наличием в этих продуктах белка. Также исследования, предполагающие ограничение калорийности, продемонстрировали, что цельные яёца на самом деле снижают индекс массы тела.