Кава и другие добавки, которые нельзя принимать при воспалении

Кава и другие добавки, которые нельзя принимать при воспаленииОб этом предупредили диетологи
Кава. Эти добавки связаны с риском возникновения серьёзных повреждений печени и могут усилить воспаление. Киран Кэмпбелл, сертифицированный диетолог и владелец KCampbell Nutrition, объясняет: некоторые ингредиенты полезны, а некоторые способны привести к воспалению.
Высокодозовые добавки железа. Максимальная безопасная доза железа - 40 мг в день. Потребление большего количества этого вещества связывают с запорами, тошнотой, язвами, более высоким уровнем воспаления.
Конъюгированная линолевая кислота (CLA). Один масштабный анализ показал, что эта добавка снизила некоторые маркеры воспаления, но при этом значительно повысила уровень С-реактивного белка (СРБ). Последнее указывает на более высокий уровень воспаления в организме.
Добавки с высокими дозами витамина А. Рекомендуемая суточная доза для взрослых - 700-900 мкг. Если же принимать регулярно более 3000 мкг этого витамина, это может значительно повысить уровень С-реактивного белка.
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