Кава и другие добавки, которые нельзя принимать при воспалении

Конъюгированная линолевая кислота (CLA). Один масштабный анализ показал, что эта добавка снизила некоторые маркеры воспаления, но при этом значительно повысила уровень С-реактивного белка (СРБ). Последнее указывает на более высокий уровень воспаления в организме.

Добавки с высокими дозами витамина А. Рекомендуемая суточная доза для взрослых - 700-900 мкг. Если же принимать регулярно более 3000 мкг этого витамина, это может значительно повысить уровень С-реактивного белка.

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