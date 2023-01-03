Фитнес и здоровье
12:51, 03 января 2023
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Каждый день кипятите воду в электрическом чайнике? Эти два условия сделают процесс безопасным для здоровья

Также существует мнение, что вода из такого чайника вредит организму

В Интернете можно найти слухи о том, что кипятить воду в электрическом чайнике из нержавеющей стали опасно для здоровья. Но так ли это с научной точки зрения?

Каждый день кипятите воду в электрическом чайнике? Эти два условия сделают процесс безопасным для здоровья

Фото: Food & Wine

В ходе одного исследования специалисты обнаружили, что электрические чайники из высокомарганцовистой стали вредят человеческому организму. Однако эксперты-металлурги заявили, что опасность представлять могут именно дешёвые модели таких чайников, а вот брендовые точно прошли проверку и ими можно пользоваться без опаски.

Кроме того, марганец представляет собой необходимый организму элемент. Китайские специалисты считают, что в сутки человек должен получать 4,5 мг марганца.

Каждый день кипятите воду в электрическом чайнике? Эти два условия сделают процесс безопасным для здоровья

Марганцем и правда можно отравиться, но лишь при избыточном его потреблении. В этом случае может развиться деменция, болезнь Паркинсона, ухудшиться состояние психики и т.п.

К тому же для образования осадка температура марганца должна составлять 1200 градусов по Цельсию. А максимальная температура простых электрочайников равняется 100 градусам.

Но если вы и правда переживаете по поводу своего здоровья, то покупайте чайник, сделанный из пищевой нержавеющей стали. Это можно определить по номеру, нанесённому на дно чайника: там должно быть число 304 или 316. Также вы можете приобрести чайник, изготовленный из других материалов.

Если же вы ежедневно кипятите воду в электрочайнике, то старайтесь соблюдать следующие два правила. Первое - выбирайте качественные модели проверенных производителей. Если вы покупаете чайник из нержавеющей стали - проверьте, чтобы это была сталь 304 или 316, если стеклянный - стекло должно быть закаленное боросиликатное, если керамический - покрытие должно быть глазурованным. Второе правило - это отказ от приготовления еды в чайнике, так как это может привести к его поломке.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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