Каждый день кипятите воду в электрическом чайнике? Эти два условия сделают процесс безопасным для здоровья

Марганцем и правда можно отравиться, но лишь при избыточном его потреблении. В этом случае может развиться деменция, болезнь Паркинсона, ухудшиться состояние психики и т.п.

К тому же для образования осадка температура марганца должна составлять 1200 градусов по Цельсию. А максимальная температура простых электрочайников равняется 100 градусам.

Но если вы и правда переживаете по поводу своего здоровья, то покупайте чайник, сделанный из пищевой нержавеющей стали. Это можно определить по номеру, нанесённому на дно чайника: там должно быть число 304 или 316. Также вы можете приобрести чайник, изготовленный из других материалов.

Если же вы ежедневно кипятите воду в электрочайнике, то старайтесь соблюдать следующие два правила. Первое - выбирайте качественные модели проверенных производителей. Если вы покупаете чайник из нержавеющей стали - проверьте, чтобы это была сталь 304 или 316, если стеклянный - стекло должно быть закаленное боросиликатное, если керамический - покрытие должно быть глазурованным. Второе правило - это отказ от приготовления еды в чайнике, так как это может привести к его поломке.

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