Кефир и другие молочные продукты, которые содержат больше пробиотиков, чем йогурт

Кефир. Это ферментированный йогуртовый напиток. Он содержит много пробиотиков, белка, кальция, витаминов А и В12. Всего в нём более 50 видов пробиотиков, в том числе молочнокислые бактерии Lactobacillus, Lactococcus и Streptococcus.

Творог с живыми культурами. Он содержит разные пробиотические штаммы, включая Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 , Lactobacillus casei и Lactobacillus rhamnosus LB3.

Сметана с живыми культурами. Она может содержать несколько пробиотических штаммов: Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis. Они обладают противовоспалительными свойствами и способствуют поддержанию общего здоровья пищеварительной системы.

Якульт. Это японский напиток, богатый пробиотиками. Его делают при помощи ферментации обезжиренного молока штаммом бактерий Lactobacillus casei. Якульт содержит один уникальный пробиотический штамм - Shirota. Исследования показывают, что он положительно влияет на пищеварение, поддерживает иммунитет, облегчает запоры.