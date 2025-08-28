Кефир и другие продукты, в которых много пробиотиков

Кефир. Он улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает усваивать питательные вещества. В частности, в кефире содержится около 12 различных штаммов бактерий и дрожжей, что способствует формированию сбалансированного микробиома кишечника.

Кимчи. Главный ингредиент этого блюда - капуста. Одна чашка кимчи может содержать до 100 миллиардов КОЕ пробиотиков. Также исследования показывают, что употребление кимчи может помочь в лечении синдрома раздражённого кишечника и в борьбе с ожирением.

Темпе. В одной чашке этого блюда - от 10 до 100 миллиардов КОЕ. Темпе содержит также много белка и незаменимых аминокислот.