Кефир и другие продукты, в которых пробиотиков больше, чем в йогурте

Кефир. Считается, что в нём пробиотиков больше, чем в йогурте. Кроме того, кефир уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, снижает уровень холестерина.

Кимчи. Это блюдо готовят из ферментированных овощей с добавлением соли и других приправ. Кимчи поддерживает пищеварение, иммунную функцию, здоровье сердца при регулярном употреблении.

Комбуча. Этот напиток помогает здоровью кишечника, поддерживая работу полезных бактерий, улучшая пищеварение, облегчая проблемы с желудком.

Хлеб на закваске. Готовится закваска с помощью сбраживания муки и воды с использованием молочнокислых бактерий и дрожжей. В таком хлебе есть полезные вещества, которые борются с воспалением и защищают клетки.

Квашеная капуста. Она содержит полезные бактерии, которые помогают поддержать иммунитет и уменьшить воспаление.