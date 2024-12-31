Кефир оказался одним из лучших напитков для быстрого избавления от вздутия живота

Кефир оказался одним из лучших напитков для быстрого избавления от вздутия животаВсего же таких напитков шесть
Кефир. В нём есть полезные микроорганизмы, которые помогают расщеплять пищу в кишечнике. Это избавляет от газов, вздутия живота и других проблем с пищеварением, говорит Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица Nutrition Now Counseling и автор книги Fueling Male Fertility. Также кефир помогает сбалансировать микрофлору кишечника.
Имбирный чай. Он стимулирует опорожнение желудка, отмечает Аманда Сауседа, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица The Mindful Gut. Также имбирь может помочь, если у вас возникло вздутие живота из-за газов.
Зелёный чай. Этот чай содержит много антиоксидантов и катехинов, по словам Малины Малкани, владелицы Malina Malkani Nutrition и автора книги Safe and Simple Food Allergy Prevention. Катехины обладают сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием, которые могут помочь при проблемах с пищеварительным трактом.
Вода. Иногда это лучший способ облегчить прохождение стула и устранить причину вздутия живота, говорит Мэгги Мун, магистр наук, автор книги The Mind Diet.
Комбуча. Этот напиток полезен для пищеварительной системы. У некоторых людей он может помочь также уменьшить вздутие, объясняет Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии. В комбуче содержатся полезные бактерии, поддерживающие баланс кишечной микробиоты. Здоровая кишечная микробиота связана с улучшением пищеварения и способна предотвратить вздутие живота.
Золотое молоко. Его получают в результате смешивания куркумы, молочного или растительного молока, чёрного перца, имбиря и капельки мёда или другого подсластителя. Исследования показывают, что куркумин в куркуме может уменьшить вздутие живота и ощущение его наполненности у людей с расстройством желудка. Имбирь же — распространённое средство от вздутия.
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