Кефир оказался одним из лучших напитков для быстрого избавления от вздутия живота

Кефир. В нём есть полезные микроорганизмы, которые помогают расщеплять пищу в кишечнике. Это избавляет от газов, вздутия живота и других проблем с пищеварением, говорит Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица Nutrition Now Counseling и автор книги Fueling Male Fertility. Также кефир помогает сбалансировать микрофлору кишечника.

Имбирный чай. Он стимулирует опорожнение желудка, отмечает Аманда Сауседа, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица The Mindful Gut. Также имбирь может помочь, если у вас возникло вздутие живота из-за газов.

Зелёный чай. Этот чай содержит много антиоксидантов и катехинов, по словам Малины Малкани, владелицы Malina Malkani Nutrition и автора книги Safe and Simple Food Allergy Prevention. Катехины обладают сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием, которые могут помочь при проблемах с пищеварительным трактом.