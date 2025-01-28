Хатха/инь-йога, виньяса/аштанга, айенгара: какой стиль йоги лучше всего подойдёт вам

Вот несколько самых популярных стилей йоги, которые могут вам подойти, даже если вы новичок.

Хатха/инь-йога. Хатха означает «сила». И это любой вид йоги, включающий асаны. Но если говорить о занятиях, обозначенных как хатха, то они обычно больше сосредоточены на дыхательных упражнениях (пранаяме). Позы удерживаются в течение нескольких вдохов, и ученики обычно двигаются медленно. Хатха-йога может подойти начинающим, которые хотят расслабиться, улучшить равновесие и гибкость.

Другой стиль — инь — ещё больше акцентирует внимание на восстановлении, что предполагает работу над растяжением соединительной ткани мышц. На занятиях люди удерживают позы в течение 5 минут или больше.

Виньяса/аштанга. Виньяса — более энергичная и плавная форма йоги. Она координирует движение с дыханием в ходе последовательности асан. Стиль аштанга похож на виньясу за исключением того, что он включает в себя набор серий поз, которые ученики повторяют изо дня в день, часто в своём собственном темпе. По мере того, как их тело становится сильнее, они переходят к сериям с более сложными позами.