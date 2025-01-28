Хатха/инь-йога, виньяса/аштанга, айенгара: какой стиль йоги лучше всего подойдёт вам

Хатха/инь-йога, виньяса/аштанга, айенгара: какой стиль йоги лучше всего подойдёт вамНаверняка вы уже думали об этой практике
Вот несколько самых популярных стилей йоги, которые могут вам подойти, даже если вы новичок.
Хатха/инь-йога. Хатха означает «сила». И это любой вид йоги, включающий асаны. Но если говорить о занятиях, обозначенных как хатха, то они обычно больше сосредоточены на дыхательных упражнениях (пранаяме). Позы удерживаются в течение нескольких вдохов, и ученики обычно двигаются медленно. Хатха-йога может подойти начинающим, которые хотят расслабиться, улучшить равновесие и гибкость.
Другой стиль — инь — ещё больше акцентирует внимание на восстановлении, что предполагает работу над растяжением соединительной ткани мышц. На занятиях люди удерживают позы в течение 5 минут или больше.
Виньяса/аштанга. Виньяса — более энергичная и плавная форма йоги. Она координирует движение с дыханием в ходе последовательности асан. Стиль аштанга похож на виньясу за исключением того, что он включает в себя набор серий поз, которые ученики повторяют изо дня в день, часто в своём собственном темпе. По мере того, как их тело становится сильнее, они переходят к сериям с более сложными позами.
Айенгара. В этом стиле используются те же позы, что и в виньясе, но занятия обычно проходят в более медленном темпе. Основной акцент делается здесь на выравнивании частей тела с помощью небольших корректировок. Позы удерживаются дольше, и студенты чаще полагаются на реквизит (в том числе подушки, блоки или ремни). Йога айенгара особенно полезна для людей, которые восстанавливаются после травм, или для тех, кто уже ведёт активный образ жизни, но хочет получить базовые знания о йоге, прежде чем переходить к другим стилям.
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