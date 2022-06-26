Химическое вещество BPA, входящее в состав пластика, вредит здоровью. Вот как это происходит

Химическое вещество BPA, входящее в состав пластика, вредит здоровью. Вот как это происходитОбъясняет учёный-химик
BPA может нарушить работу эндокринной системы и вызвать диабет, болезни сердца и другие заболевания. Проблема в том, что этот компонент невозможно заменить другим веществом. А связано это с особым строением молекулы бисфенола А.
Как отмечает доцент кафедры химии Уэслианского университета Бенджамин Эллинг, BPA состоит из двух углеродных колец, к концу которых присоединяются кислород и водород. При этом данное вещество может вступать в реакцию с другими молекулами на основе углерода, в результате чего образуются длинные цепи.
Бисфенол А чаще всего используется для создания пластмасс, причём в основном поликарбоната. Дело в том, что бутылки с водой, изготовленные из BPA, отличаются лёгкостью, прочностью, прозрачностью, при этом они не плавятся и не разрушаются до тех пор, пока не окажутся под воздействием очень высоких температур.
Когда вы кладёте пластиковую бутылку для воды в посудомоечную машину, связи между молекулами BPA могут разрушаться. Такой процесс называется гидролизом. В результате гидролиза также небольшое количество BPA выбрасывается в окружающую среду. Более того, учёные выяснили, что во время мыться бутылки из поликарбоната на каждый литр воды выщелачивается 0,2-0,3 мг BPA. Но это гораздо меньше, чем количество натрия и кальция в питьевой воде.
Главная проблема при поиске замены BPA заключается в том, что другое вещество может не избавить от проблем со здоровьем. К примеру, научные исследования показали, что бисфенол F, структура которого схожа с BPA, влияет на организм так же, как бисфенол А.
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