Химическое вещество BPA, входящее в состав пластика, вредит здоровью. Вот как это происходит

BPA может нарушить работу эндокринной системы и вызвать диабет, болезни сердца и другие заболевания. Проблема в том, что этот компонент невозможно заменить другим веществом. А связано это с особым строением молекулы бисфенола А.

Как отмечает доцент кафедры химии Уэслианского университета Бенджамин Эллинг, BPA состоит из двух углеродных колец, к концу которых присоединяются кислород и водород. При этом данное вещество может вступать в реакцию с другими молекулами на основе углерода, в результате чего образуются длинные цепи.

Бисфенол А чаще всего используется для создания пластмасс, причём в основном поликарбоната. Дело в том, что бутылки с водой, изготовленные из BPA, отличаются лёгкостью, прочностью, прозрачностью, при этом они не плавятся и не разрушаются до тех пор, пока не окажутся под воздействием очень высоких температур.