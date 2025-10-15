Химик рассказал, как радиоактивность влияет на здоровье

Химик рассказал, как радиоактивность влияет на здоровьеИ чем опасен для нас радий
Всё вокруг нас состоит из мельчайших частиц - атомов. Ядро каждого атома стремится к стабильности, но возможно это только при определённом положении протонов и нейтронов. Ядро с неблагоприятным сочетанием протонов и нейтронов может распасться или как-то деградировать. Этот процесс называют радиоактивностью или радиоактивным распадом.
При радиоактивном распаде ядро испускает излучение. Оно может принимать форму мельчайших быстро движущихся частиц или высокоэнергетических электромагнитных волн, которые исходят из ядра. Именно это излучение и может вызвать заболевания.
Все атомы радия являются нестабильными и радиоактивными. Многие из этих изотопов распадаются очень быстро, но наиболее распространённый изотоп Ra-226 распадается медленнее всего. Распад половины его образца занимает 1600 лет.
Другие элементы в природе, не имеющие стабильных изотопов, - это технеций, полоний, актиний и уран.
Ядерное излучение, которое возникает при распаде радия и других элементов, может повреждать клетки организма человека. Это может вызвать рак и другие проблемы со здоровьем. Причём это может быть как сильное облучение в течение короткого времени, так и небольшое облучение в течение длительного времени.
При этом учёные могут контролировать радиоактивность и использовать её для диагностики и лечения заболеваний. В том числе рака.