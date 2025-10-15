Химик рассказал, как радиоактивность влияет на здоровье

Всё вокруг нас состоит из мельчайших частиц - атомов. Ядро каждого атома стремится к стабильности, но возможно это только при определённом положении протонов и нейтронов. Ядро с неблагоприятным сочетанием протонов и нейтронов может распасться или как-то деградировать. Этот процесс называют радиоактивностью или радиоактивным распадом.

При радиоактивном распаде ядро испускает излучение. Оно может принимать форму мельчайших быстро движущихся частиц или высокоэнергетических электромагнитных волн, которые исходят из ядра. Именно это излучение и может вызвать заболевания.

Все атомы радия являются нестабильными и радиоактивными. Многие из этих изотопов распадаются очень быстро, но наиболее распространённый изотоп Ra-226 распадается медленнее всего. Распад половины его образца занимает 1600 лет.