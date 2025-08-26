Хирург назвал самый эффективный способ борьбы с лишним весом

Как только вы теряете контроль над уровнем лептина, ваш мозг перестаёт оценивать, насколько вы полны или худы. Вы можете иметь явный лишний вес, но мозг этого не будет ощущать и станет вам продолжать посылать сигналы о недостатке веса.

Если вы поймёте, как различные продукты влияют на ваш организм, то похудеете. Врач рекомендует избегать сахара, рафинированных углеводов и растительных масел: они плохо влияют на выработку инсулина. Замените всё это домашней едой, и без каких-либо усилий ваш вес сместится вниз. Также вы можете вместо вредных перекусов съесть вечером тарелку слегка подсолённых овощей. Важно выявлять вредные повседневные привычки и превращать их в полезные.

