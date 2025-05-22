Хирург-ортопед рассказал, как избежать травм при езде на велосипеде

Хирург-ортопед рассказал, как избежать травм при езде на велосипедеОб этом важно знать
Существует распространённые травмы, которые касаются именно велосипедистов. Во-первых, это травматическое повреждение, возникающее при падении с велосипеда. Чаще всего в этом случае люди ломают запястья.
Также бывают травмы, вызванные перенапряжением. Например, если человек долго нажимает на тормоза, слишком сильно сжимает ручку тормоза, оказывая давление на ладонь. В результате возникают онемение пальцев, покалывание в них. Однако это может быть и признаком синдрома запястного канала, что нельзя игнорировать.
Онемение пальцев и покалывание в них могут стать постоянными и привести к потере мышечной силы. Предотвратить это могут помочь более толстая рукоятка или же велосипедные перчатки.
Не забывайте также надевать перед поездкой на велосипеде защитный шлем.
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