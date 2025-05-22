Хирург-ортопед рассказал, как избежать травм при езде на велосипеде

Существует распространённые травмы, которые касаются именно велосипедистов. Во-первых, это травматическое повреждение, возникающее при падении с велосипеда. Чаще всего в этом случае люди ломают запястья.

Также бывают травмы, вызванные перенапряжением. Например, если человек долго нажимает на тормоза, слишком сильно сжимает ручку тормоза, оказывая давление на ладонь. В результате возникают онемение пальцев, покалывание в них. Однако это может быть и признаком синдрома запястного канала, что нельзя игнорировать.