Хлопья на завтрак на самом деле приближают старость

И это ещё не всё. Большое количество сахара способствует набору веса, возникновению хронических воспалений, ухудшению состояния кишечника. Все перечисленные проблемы также делают процесс старения более стремительным.

Вместе хлопьев эксперт рекомендует есть на завтрак овсянку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.