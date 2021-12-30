Хлопья на завтрак на самом деле приближают старость

Хлопья на завтрак на самом деле приближают старостьОб этом сообщает диетолог
Кортни Д'Анджело, магистр наук, диетолог, отмечает, что одним из наиболее вредных для человека блюд на завтрак считаются блюда из дроблёных злаков. К примеру, это могут быть и хлопья. Специалист предупреждает, что содержащиеся в таких продуктах сахар и рафинированная мука способствуют старению. А согласно научному исследованию 2015 года, когда в организм поступает слишком много сахара, он начинает производить конечные продукты гликирования, которые вызывают старение кожи.
И это ещё не всё. Большое количество сахара способствует набору веса, возникновению хронических воспалений, ухудшению состояния кишечника. Все перечисленные проблемы также делают процесс старения более стремительным.
Вместе хлопьев эксперт рекомендует есть на завтрак овсянку.
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