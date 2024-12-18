Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 декабря 2024, 22:30
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Ходьба, барре, велоспорт, силовые тренировки: лучшие утренние упражнения для похудения

Начните с них свой день
Физическая активность с утра помогает ускорить метаболизм, сжечь калории и настроить себя на продуктивный день. Вот несколько лучших кардиоупражнений с низкой интенсивностью, которые можно выполнять в это время суток.
Ходьба, барре, велоспорт, силовые тренировки: лучшие утренние упражнения для похудения
© Metropolis Healthcare

Ходьба. Вы можете ходить по наклонной беговой дорожке или по холмам на улице. Это позволит увеличить сжигание калорий. Всего эффективная для похудения прогулка должна занимать от 15 до 30 минут или больше.

Велоспорт в помещении. Эмма Беллуомо, сертифицированный фитнес-тренер ISSA и инструктор CycleBar, рекомендует заниматься на велотренажёре от 30 до 45 минут. Также вы можете увеличивать скорость или сопротивление.

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Барре. Уделяйте этой тренировке 30−60 минут по утрам. Мишель Дитто, вице-президент по тренировкам и технике Pure Barre, отмечает, что эти упражнения включают движения из йоги, пилатеса, балета, обеспечивая высокоинтенсивную, но при этом низкоударную нагрузку.

Динамические силовые упражнения. Стив Стоунхаус, сертифицированный тренер NASM и директор по образованию Body Fit Training, предлагает добавить в утреннюю программу приседания с жимом стоя, отжимания с тягой штанги к подбородку, тягу штанги к подбородку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.