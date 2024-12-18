Ходьба, барре, велоспорт, силовые тренировки: лучшие утренние упражнения для похудения

Ходьба, барре, велоспорт, силовые тренировки: лучшие утренние упражнения для похуденияНачните с них свой день
Ходьба. Вы можете ходить по наклонной беговой дорожке или по холмам на улице. Это позволит увеличить сжигание калорий. Всего эффективная для похудения прогулка должна занимать от 15 до 30 минут или больше.
Велоспорт в помещении. Эмма Беллуомо, сертифицированный фитнес-тренер ISSA и инструктор CycleBar, рекомендует заниматься на велотренажёре от 30 до 45 минут. Также вы можете увеличивать скорость или сопротивление.
Барре. Уделяйте этой тренировке 30−60 минут по утрам. Мишель Дитто, вице-президент по тренировкам и технике Pure Barre, отмечает, что эти упражнения включают движения из йоги, пилатеса, балета, обеспечивая высокоинтенсивную, но при этом низкоударную нагрузку.
Динамические силовые упражнения. Стив Стоунхаус, сертифицированный тренер NASM и директор по образованию Body Fit Training, предлагает добавить в утреннюю программу приседания с жимом стоя, отжимания с тягой штанги к подбородку, тягу штанги к подбородку.
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