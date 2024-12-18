Ходьба, барре, велоспорт, силовые тренировки: лучшие утренние упражнения для похудения

Ходьба. Вы можете ходить по наклонной беговой дорожке или по холмам на улице. Это позволит увеличить сжигание калорий. Всего эффективная для похудения прогулка должна занимать от 15 до 30 минут или больше.

Велоспорт в помещении. Эмма Беллуомо, сертифицированный фитнес-тренер ISSA и инструктор CycleBar, рекомендует заниматься на велотренажёре от 30 до 45 минут. Также вы можете увеличивать скорость или сопротивление.