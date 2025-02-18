Ходьба, кардио и другие упражнения, которые быстро избавят от жира на животе

Интервальная ходьба. С неё рекомендует начать Эшли Паркер Энджел, сертифицированный тренер и соучредитель High Level Performance Academy. Ходьба увеличивает ежедневное сжигание калорий и контролирует уровень стресса. Чередуйте умеренный и быстрый темп.

Кардиотренировка. Важно при этом найти правильную интенсивность. Джой Пулео, директор по образованию в Balanced Body и сертифицированный тренер NPCP, советует попробовать езду на велосипеде в умеренном темпе, бег трусцой/бег в устойчивом темпе, HIIT-тренировки.

Тренировка с сопротивлением. Отличные способы запустить долгосрочное сжигание жира — это общие силовые тренировки, тренировки с собственным весом, тренировки с отягощениями. Они помогут нарастить мышечную массу и повысить скорость метаболизма.