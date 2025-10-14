Ходьба каждый день поможет вам справляться со стрессом

Если вы ищете форму активности, которую сможете регулярно поддерживать, то ходьба может стать отличным решением. Доказано, что она снижает уровень кортизола, особенно при регулярной практике и в естественной среде. У женщин старшего возраста 12–13-недельная программа ходьбы, состоящая из трёх 50-минутных занятий в неделю, значительно понизила показатели кортизола утром. При этом известно, что утренний уровень кортизола связан с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Занятия спортом в более зелёных местах также полезнее для снижения уровня стресса, чем тренировки в городской среде. К примеру, всего 15 минут прогулки по лесу привели к более выраженному снижению уровня кортизола в слюне, чем прогулки по городу.

