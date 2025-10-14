Ходьба каждый день поможет вам справляться со стрессом

Ходьба каждый день поможет вам справляться со стрессомИ это подтверждают исследования
Тара Фафф, доктор физиотерапии, отмечает, что ежедневные прогулки - один из самых простых и эффективных способов поддержания здорового уровня кортизола. И есть несколько причин, почему это работает.
В течение дня уровень кортизола естественным образом повышается и понижается. Когда мы выполняем физические упражнения, он временно повышается, а после тренировки постепенно приходит в норму. Получается, что со временем физическая активность как бы тренирует организм эффективнее справляться со стрессом.
Если вы ищете форму активности, которую сможете регулярно поддерживать, то ходьба может стать отличным решением. Доказано, что она снижает уровень кортизола, особенно при регулярной практике и в естественной среде. У женщин старшего возраста 12–13-недельная программа ходьбы, состоящая из трёх 50-минутных занятий в неделю, значительно понизила показатели кортизола утром. При этом известно, что утренний уровень кортизола связан с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Занятия спортом в более зелёных местах также полезнее для снижения уровня стресса, чем тренировки в городской среде. К примеру, всего 15 минут прогулки по лесу привели к более выраженному снижению уровня кортизола в слюне, чем прогулки по городу.
