Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 октября 2025, 15:45
Ходьба каждый день поможет вам справляться со стрессом

И это подтверждают исследования
Кортизол - это гормон стресса. Его высокий уровень действительно может навредить здоровью, но наша цель - поддерживать его в норме. В этом могут помочь физические упражнения.
© News - Loma Linda University

Тара Фафф, доктор физиотерапии, отмечает, что ежедневные прогулки - один из самых простых и эффективных способов поддержания здорового уровня кортизола. И есть несколько причин, почему это работает.

В течение дня уровень кортизола естественным образом повышается и понижается. Когда мы выполняем физические упражнения, он временно повышается, а после тренировки постепенно приходит в норму. Получается, что со временем физическая активность как бы тренирует организм эффективнее справляться со стрессом.

© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Если вы ищете форму активности, которую сможете регулярно поддерживать, то ходьба может стать отличным решением. Доказано, что она снижает уровень кортизола, особенно при регулярной практике и в естественной среде. У женщин старшего возраста 12–13-недельная программа ходьбы, состоящая из трёх 50-минутных занятий в неделю, значительно понизила показатели кортизола утром. При этом известно, что утренний уровень кортизола связан с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Занятия спортом в более зелёных местах также полезнее для снижения уровня стресса, чем тренировки в городской среде. К примеру, всего 15 минут прогулки по лесу привели к более выраженному снижению уровня кортизола в слюне, чем прогулки по городу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.