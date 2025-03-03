Ходьба оказалась самым недооценённым упражнением для людей с диабетом

Ходьба оказалась самым недооценённым упражнением для людей с диабетомИ на это есть несколько причин
Улучшает чувствительность к инсулину. На самом деле любой тип упражнений помогает организму лучше использовать инсулин, снизить уровень сахара в крови, говорит Эми Кимберлейн, магистр наук, сертифицированный диабетолог. При этом эффект от прогулки может длиться до суток после окончания тренировки.
Защищает от скачков уровня сахара в крови. Полезной будет даже короткая прогулка после еды (10−15 минут), отмечает Эшли Хок, зарегистрированный диетолог из Лос-Анджелеса. Это подтверждают исследования.
Поддерживает здоровье сердца. Физическая активность не только укрепляет мышцы, но и улучшает состояние сердца, кровообращение. Особенно важно это для людей с диабетом, у которых выше риск возникновения болезней сердца.
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