Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 марта 2025, 21:45
1 мин.

Ходьба оказалась самым недооценённым упражнением для людей с диабетом

И на это есть несколько причин
По словам экспертов, ходьба улучшает уровень сахара в крови и помогает контролировать диабет. Вот какие у неё преимущества для здоровья.
Ходьба оказалась самым недооценённым упражнением для людей с диабетом
© HealthXchange.sg

Улучшает чувствительность к инсулину. На самом деле любой тип упражнений помогает организму лучше использовать инсулин, снизить уровень сахара в крови, говорит Эми Кимберлейн, магистр наук, сертифицированный диабетолог. При этом эффект от прогулки может длиться до суток после окончания тренировки.

Защищает от скачков уровня сахара в крови. Полезной будет даже короткая прогулка после еды (10−15 минут), отмечает Эшли Хок, зарегистрированный диетолог из Лос-Анджелеса. Это подтверждают исследования.

Ходьба оказалась самым недооценённым упражнением для людей с диабетом
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Поддерживает здоровье сердца. Физическая активность не только укрепляет мышцы, но и улучшает состояние сердца, кровообращение. Особенно важно это для людей с диабетом, у которых выше риск возникновения болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.