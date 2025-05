Ходьба задом наперёд и другие способы сжигать больше калорий во время прогулки

Без увеличения темпа

Обычная прогулка может дать многое уму и телу. Издание Eat This, Not That пообщалось с Джо Гафари, сертифицированным персональным тренером, диетологом и специалистом по снижению веса в Eden, чтобы узнать, как быстрее похудеть с помощью ходьбы.