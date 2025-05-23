Ходьба задом наперёд и другие способы сжигать больше калорий во время прогулки

Меняйте ландшафт. Старайтесь время от времени отказываться от ровных маршрутов. К примеру, прогулка по пляжу позволит сжечь на 50% больше калорий, чем по тротуару.

Ходите задом наперёд. Такая ходьба требует хороших баланса, координации и особой работы мышц.

Делайте выпады в ходьбе. Тренер рекомендует включать 10–20 выпадов с ходьбой каждые несколько кварталов. Это фактически будет силовой тренировкой.

Делайте шаги вбок. Особенно полезно так ходить тем, кто работает за столом, ведёт малоподвижный образ жизни или страдают от боли в коленях из-за ходьбы по прямой в течение всего дня.