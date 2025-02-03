Ходите дольше и другие способы сжигать больше жира при 10 000 шагов в день

Прежде всего, увеличьте интенсивность ходьбы. Если вы станете ходить быстрее или найдёте для занятий неровную местность с холмами, то получите больше пользы от такой прогулки. Когда вы идёте быстрее, поднимаетесь в гору или выполняете несколько быстрых интервалов, вашему телу приходится работать усерднее и сжигать больше калорий. За счёт этого повышается частота сердечных сокращений и вы получаете больше энергии, больше сжигаемого жира.

Более быстрых результатов помогает добиться сочетание ходьбы с более интенсивными упражнениями: бегом, силовыми тренировками, HIIT.