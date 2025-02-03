Ходите дольше и другие способы сжигать больше жира при 10 000 шагов в день

Ходите дольше и другие способы сжигать больше жира при 10 000 шагов в деньВозьмите это себе на заметку
Прежде всего, увеличьте интенсивность ходьбы. Если вы станете ходить быстрее или найдёте для занятий неровную местность с холмами, то получите больше пользы от такой прогулки. Когда вы идёте быстрее, поднимаетесь в гору или выполняете несколько быстрых интервалов, вашему телу приходится работать усерднее и сжигать больше калорий. За счёт этого повышается частота сердечных сокращений и вы получаете больше энергии, больше сжигаемого жира.
Более быстрых результатов помогает добиться сочетание ходьбы с более интенсивными упражнениями: бегом, силовыми тренировками, HIIT.
Когда речь идёт о потере веса, то 90% внимания должно уделяться еде. Главное — чтобы вы получали достаточное количество необходимой пищи. Например, белка и питательных веществ. Важно также не есть слишком много или слишком мало. Кроме того, невозможно похудеть с плохой диетой и хорошей программой упражнений.
Также вы можете добавить в ходьбу интервалы (чередуйте более быстрый и более медленный темп), жилет-утяжелитель, наклоны (если вы на беговой дорожке) или холмы (если занимаетесь на свежем воздухе).
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