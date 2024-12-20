Холод, короткий световой день и не только: раскрыто, почему нам так сложно похудеть зимой

В зимние месяцы мы, как правило, тянемся к горячему шоколаду или сливочному рагу. То есть к тёплой и вкусной пище.

Многие из нас чувствительны к гормональным колебаниям, которые происходят со сменой сезона. Это тоже может влиять на настроение, аппетит и уровень энергии. В результате мы можем есть более калорийную пищу для борьбы с усталостью, изменениями обмена веществ.

Определённую роль в изменениях настроения зимой играет более короткий световой день. Большинство людей в зимние месяцы страдают от сезонного аффективного расстройства (САР), отметила Сью Декотис, доктор медицины, специалист по снижению веса из Нью-Йорка. Зимой мы чаще впадаем в депрессию, становимся менее активными из-за холода и темноты. Это может привести и к увеличению потребления алкоголя.

Даже у людей без сезонного аффективного расстройства могут нарушиться циркадные ритмы зимой. Всё из-за коротких световых дней. Когда солнце садится в 5 вечера, то организм может начать готовиться ко сну раньше. Из-за этого вы будете чувствовать усталость и у вас не будет мотивации тренироваться вечером. Нарушенный режим сна также может усилить дневной голод, повысить уровень гормона стресса и вызвать тягу к высококалорийной пище. Всё это приводит к проблемам с весом.

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