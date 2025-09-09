Холодный или горячий: какой душ лучше принимать после тренировки

Холодный или горячий: какой душ лучше принимать после тренировкиВот что говорит наука
Исследования показывают, что принятие холодного душа или даже просто погружение в холодную воду после тренировки уменьшает болезненность мышц и усталость. Вероятно, это связано с тем, что такая вода снижает уровень креатинкиназы и лактата, которые накапливаются в мышцах после физических упражнений и приводят к возникновению отсроченной мышечной боли (DOMS).
Есть доказательства, что холодный душ обеспечивает и другие преимущества для здоровья. В том числе это снижение резистентности к инсулину и повышение чувствительности к нему, уменьшение жировых отложений, улучшение здоровья сердца, укрепление иммунитета.
С другой стороны, когда вы принимаете горячий душ, то увеличиваете приток крови к мышцам. Некоторые исследования показывают, что это может улучшить вашу производительность в дальнейшем.
Если вам нужно уменьшить болезненность мышц, то выбирайте холодный душ. Горячая же вода будет предпочтительнее, если у вас на следующий день соревнование или если вы посещаете несколько занятий в спортзале в течение одного дня и хотите добиться максимальной эффективности.
