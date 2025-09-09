Холодный или горячий: какой душ лучше принимать после тренировки

Исследования показывают, что принятие холодного душа или даже просто погружение в холодную воду после тренировки уменьшает болезненность мышц и усталость. Вероятно, это связано с тем, что такая вода снижает уровень креатинкиназы и лактата, которые накапливаются в мышцах после физических упражнений и приводят к возникновению отсроченной мышечной боли (DOMS).

Есть доказательства, что холодный душ обеспечивает и другие преимущества для здоровья. В том числе это снижение резистентности к инсулину и повышение чувствительности к нему, уменьшение жировых отложений, улучшение здоровья сердца, укрепление иммунитета.