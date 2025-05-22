Хороша в небольших количествах: чем для нас полезна скука

Сейчас мы живём в мире, в котором информации слишком много. Из-за этого наша нервная система перегружается. Так вот, избегая скуки, мы лишаем себя простого и естественного способа перезагрузить нашу симпатическую нервную систему.

В малых дозах скука - это необходимым противовесом чрезмерно стимулированному миру, в котором мы все живём.

Если вы будете позволять себе иногда испытывать скуку, то вам будет легче заниматься творчеством и входить в состояние «потока», вы разовьёте независимость мышления, будете находить другие интересы, будете поддерживать самооценку и эмоциональную регуляцию, проводить время без цифровых устройств, снизите уровень тревожности за счёт восстановления равновесия нервной системы и снижения сенсорной чувствительности.

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