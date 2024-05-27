Хорошие привычки, связанные со сном, снизили риск возникновения болезней сердца

Хорошие привычки, связанные со сном, снизили риск возникновения болезней сердцаВозьмите это себе на заметку
Известно, что недостаток сна может серьёзно навредить здоровью. Кроме того, нарушение сна из-за сменной работы связано с более высоким риском возникновения сахарного диабета или сердечного приступа.
Одно из последних исследований, опубликованных в журнале JAMA Network Open, показало также, что хороший сон связан с улучшением здоровья. Интересно, что эта связь между постоянным хорошим сном и снижением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний существовала вне зависимости от наличия генетического риска у человека.
Новое исследование было основано на работе, опубликованной в прошлом году в European Heart Journal. Учёные обнаружили, что люди, которые поддерживали здоровый режим сна в течение двух-пяти лет, имели меньше шансов столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Продолжая изучать эту тему, Чжан и её коллеги собрали данные о привычках сна более чем 15 300 человек в Китае, которые вышли на пенсию. Средний возраст участников составлял около 66 лет, примерно 58% добровольцев были женского пола. К началу исследования ни у кого из участников не было рака или сердечно-сосудистых заболеваний.
«Благоприятный сон» означал, что люди следовали четырём привычкам. Они спали по 7−8 часов каждую ночь, шли в постель в период с 22:00 до полуночи, качество сна у них было хорошим или удовлетворительным, в полдень они дремали не более часа.
В итоге оказалось, что люди, которые сообщали о неизменно благоприятных привычках сна, имели меньший риск возникновения ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. В частности, вероятность столкнуться с ишемической болезнью сердца у них была меньше на 16%, а с инсультом — на 34%.
У участников, которые спали хорошо постоянно и имели низкий генетический риск возникновения болезней сердца, риск развития ишемической болезни сердца был на 35% ниже, а риск инсульта — на 52% по сравнению с теми, у кого генетический риск был высоким и кто плохо спал.
Недостаток сна или непостоянный режим сна могут вызывать воспаление и метаболический дисбаланс или нарушения в усвоении пищи организмом, в его избавлении от отходов. Плохая гигиена сна также приводит к нарушению циркадного ритма, что связано с гипертонией. Кроме того, обструктивное апноэ во сне связано как с плохим сном, так и с повышенным риском возникновения болезней сердца.
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