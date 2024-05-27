Хорошие привычки, связанные со сном, снизили риск возникновения болезней сердца

Известно, что недостаток сна может серьёзно навредить здоровью. Кроме того, нарушение сна из-за сменной работы связано с более высоким риском возникновения сахарного диабета или сердечного приступа.

Одно из последних исследований, опубликованных в журнале JAMA Network Open, показало также, что хороший сон связан с улучшением здоровья. Интересно, что эта связь между постоянным хорошим сном и снижением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний существовала вне зависимости от наличия генетического риска у человека.

Новое исследование было основано на работе, опубликованной в прошлом году в European Heart Journal. Учёные обнаружили, что люди, которые поддерживали здоровый режим сна в течение двух-пяти лет, имели меньше шансов столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Продолжая изучать эту тему, Чжан и её коллеги собрали данные о привычках сна более чем 15 300 человек в Китае, которые вышли на пенсию. Средний возраст участников составлял около 66 лет, примерно 58% добровольцев были женского пола. К началу исследования ни у кого из участников не было рака или сердечно-сосудистых заболеваний.