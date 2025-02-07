«Хороший» холестерин оказался связан с глаукомой

У людей с самым высоким уровнем холестерина ЛПВП в крови риск возникновения глаукомы оказался на 10% выше, чем у людей с самым низким уровнем этого вида холестерина. И каждое повышение показателя связано было с повышением риска на 5%.

Те, у кого были самые высокие уровни «плохого» холестерина и триглицеридов, имели на 8% и 14% соответственно меньше шансов на развитие глаукомы, чем люди с самыми низкими показателями этих веществ. Каждое увеличение количества холестерина ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов снижало риски на 4%, 3% и 4% соответственно.

Однако всё это наблюдалось лишь у тех, кому было больше 55 лет. При этом у людей в возрасте 40−55 лет подобного не было.

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