Хороший режим сна и другие эффективные способы не “сгореть” на работе

Баланс между работой и личной жизнью. Иногда возникает соблазн доделать всё сегодня, даже если придётся работать допоздна. Но лучше всего отложить такие дела на следующий день, если только они не неотложные.

Борьба с тревожностью. Прежде всего, нужно принять тот факт, что сами по себе задачи не закончатся никогда. Во-вторых, если вы не успели что-то сделать - запишите эту задачу в ежедневник и идите спокойно отдыхать.

Рефлексия и осознанность. Обращайте внимание на своё состояние и на то, что вас радует, огорчает и т. п.

Постановка целей, позитивное мышление. Постарайтесь каждое утро ставить какую-то цель на день и настройтесь при этом на позитивный лад.

Обучение и саморазвитие. Научно доказано, что во время учёбы вырабатываются гормоны счастья.

Ценность того, что уже есть. Составьте список того, за что вы хотели бы поблагодарить жизнь, и регулярно его перечитывайте.

