Хорошо позавтракайте: диетолог рассказала, как избежать переедания

Хорошо позавтракайте: диетолог рассказала, как избежать перееданияОсобенно если вас ждёт обильный приём пищи
С приближением праздником важно начинать день со сбалансированного завтрака. Это, по словам Шелли Боллс, зарегистрированного диетолога и нутрициолога Consumer Health Digest, лучшая стратегия, которая поможет избежать переедания во время обильного приёма пищи.
Полноценный завтрак должен включать много белка, клетчатки и полезных жиров. Эти вещества усваиваются медленно, помогают вам дольше оставаться сытым и контролировать уровень сахара в крови.
Белок. Он насыщает лучше углеводов. Кроме того, благодаря завтраку с высоким содержанием белка вы снизите уровень гормона голода грелина. Хорошим выбором станут яйца, греческий йогурт, смузи.
Клетчатка. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, она замедляет пищеварение и приводит в норму уровень сахара в крови. Также исследования показывают, что она очень хорошо насыщает. Боллс рекомендует добавлять продукты, содержащие много клетчатки, в каждый приём пищи. Для завтрака лучшими вариантами станут цельнозерновые хлопья, английские кексы, тосты, овощи.
Полезные жиры. Небольшое их количество поможет вам дольше сохранять чувство сытости. Получить такие жиры можно из авокадо или копчёного лосося.
Вода. Благодаря употреблению воды во время еды вы сможете распознать сигналы голода и снизить риск переедания. К тому же часто жажду принимают за голод.
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