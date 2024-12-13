Хорошо позавтракайте: диетолог рассказала, как избежать переедания

С приближением праздником важно начинать день со сбалансированного завтрака. Это, по словам Шелли Боллс, зарегистрированного диетолога и нутрициолога Consumer Health Digest, лучшая стратегия, которая поможет избежать переедания во время обильного приёма пищи.

Полноценный завтрак должен включать много белка, клетчатки и полезных жиров. Эти вещества усваиваются медленно, помогают вам дольше оставаться сытым и контролировать уровень сахара в крови.

Белок. Он насыщает лучше углеводов. Кроме того, благодаря завтраку с высоким содержанием белка вы снизите уровень гормона голода грелина. Хорошим выбором станут яйца, греческий йогурт, смузи.

Клетчатка. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, она замедляет пищеварение и приводит в норму уровень сахара в крови. Также исследования показывают, что она очень хорошо насыщает. Боллс рекомендует добавлять продукты, содержащие много клетчатки, в каждый приём пищи. Для завтрака лучшими вариантами станут цельнозерновые хлопья, английские кексы, тосты, овощи.