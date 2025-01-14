Хорошо высыпайтесь и не только: названы способы сделать утро более здоровым

Хорошо выспитесь ночью. 7−8 часов сна в сутки способствуют укреплению иммунитета, улучшает здоровье, помогают контролировать вес, делают вас успешнее в школе или на работе.

Не ставьте будильник на повтор. Одно исследование показало, что люди, которые откладывают будильник, чаще испытывают утреннюю сонливость и нехватку сна.

Дайте себе время. Если вы спите достаточное количество часов, то ранний подъём может быть полезным. У вас должно быть время на то, чтобы без спешки позаботиться о себе, морально подготовиться к дню и добраться до работы или учёбы.

Соблюдайте правила гигиены. Чистите зубы не менее двух минут, умывайтесь, принимайте душ, брейтесь и расчёсывайте волосы. Это всё поможет вам проснуться и защитит от болезней.

Ешьте здоровый завтрак. Он должен быть сбалансирован, богат белком, клетчаткой, полезными жирами, витаминами, минералами и другими питательными веществами. Старайтесь выбирать блюда без добавленных солей или сахара. Примеры здоровых вариантов: домашние цельнозерновые кексы с фруктами и орехами, смузи из свежих фруктов, овощей и протеинового порошка, овсянка с семенами, яичница-болтунья или тофу с овощами и авокадо, цельнозерновой хлеб или батат с ореховым маслом, йогурт и свежие фрукты.

Пейте воду. Поддержание водного баланса помогает предотвратить обезвоживание, которое может вызвать спутанность сознания, перепады настроения, перегрев, запоры, повышает риск образования камней в почках. Начинайте день с одного-двух стаканов воды перед чаем или кофе.

Выпейте кофе или чай. Если вы употребляете их регулярно, пропуск может спровоцировать головные боли.

Займитесь спортом. Особенно полезны упражнения по утрам, так как они помогают повысить уровень энергии и улучшить концентрацию.