Хотите быстро сбросить вес? Вот как вам нужно правильно ходить

Кроме ходьбы, на снижение веса влияет диета. Поэтому важно понимать, что даже если вы будете правильно двигаться, но станете потреблять то же количество калорий, то результата никакого не будет.

Первым делом доктор Майк Бол советует оптимизировать усилия при ходьбе. Помимо этого, нужно придерживаться диеты.

Что касается сжигания калорий во время ходьбы, то их количество будет зависеть от вашего веса и вашей скорости ходьбы. Так, при ходьбе в умеренном темпе можно за 1 час избавиться от 350 килокалорий. Да, в целом этот вид активности не так эффективен, как упражнения, но всё равно похудеть он может помочь.

Один из способов сделать ходьбу более эффективной - чередовать её скорость. Сначала несколько минут идите в своём обычном темпе, затем ускорьтесь тоже на несколько минут, а потом вновь вернитесь к первоначальному темпу. Во время более быстрой ходьбы ваш пульс увеличивается, а значит, вы сжигаете больше килокалорий.

Можно также сменить маршрут. Мышцы будут работать активнее, если выбрать маршрут с большим количеством холмов.