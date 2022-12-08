Хотите, чтобы мозг работал лучше? Принимайте витамин D

Вообще витамин D участвует во многих процессах, происходящих в организме. В том числе этот витамин поддерживает здоровье костей и иммунные реакции. Получить его можно из жирной рыбы, обогащённых напитков (апельсиновый сок, молоко), а также благодаря пребыванию на солнце.

Команда специалистов в ходе исследования изучила образцы мозговой ткани 209 участников проекта Rush Memory and Aging Project. В результате выяснилось, что при наличии высокого уровня витамина D в четырёх областях мозга (две связаны с изменениями, происходящими при болезни Альцгеймера, одна - с определёнными формами деменции, ещё одна была без каких-либо известных ассоциаций со снижением мыслительных функций из-за болезни Альцгеймера или заболеваний сосудов) у участников были лучше развиты когнитивные функции. Правда, при этом количество витамина D в мозге не было связано с какими-либо маркерами болезни Альцгеймера.

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