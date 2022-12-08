Хотите, чтобы мозг работал лучше? Принимайте витамин D

Хотите, чтобы мозг работал лучше? Принимайте витамин DОб этом недавно заявили учёные
Во всём мире, по статистике, около 55 миллионов человек страдают деменцией. Специалисты считают, что это число будет только расти со временем. По этой причине так важно найти способы замедлить или предотвратить развитие старческого слабоумия. Возможно, таким способом станет приём витамина D.
Фото: Everyday Health
Эксперты из Университета Тафтса завершили первое исследование, направленное на изучение уровня витамина D в головном мозге. Особое внимание уделялось при этом взрослым, которые страдали от когнитивных (мыслительных) нарушений. Выяснилось, что те, у кого уровень витамина D был выше, имели более развитые когнитивные функции. Опубликованы результаты исследования были в Alzheimer's & Dementia.
Вообще витамин D участвует во многих процессах, происходящих в организме. В том числе этот витамин поддерживает здоровье костей и иммунные реакции. Получить его можно из жирной рыбы, обогащённых напитков (апельсиновый сок, молоко), а также благодаря пребыванию на солнце.
Команда специалистов в ходе исследования изучила образцы мозговой ткани 209 участников проекта Rush Memory and Aging Project. В результате выяснилось, что при наличии высокого уровня витамина D в четырёх областях мозга (две связаны с изменениями, происходящими при болезни Альцгеймера, одна - с определёнными формами деменции, ещё одна была без каких-либо известных ассоциаций со снижением мыслительных функций из-за болезни Альцгеймера или заболеваний сосудов) у участников были лучше развиты когнитивные функции. Правда, при этом количество витамина D в мозге не было связано с какими-либо маркерами болезни Альцгеймера.
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