Хотите чувствовать себя бодрее? Просто не пейте кофе одну неделю

Хотите чувствовать себя бодрее? Просто не пейте кофе одну неделюЭто подтверждают научные исследования
Да, кофе действительно может благотворно воздействовать на наш организм. Например, он улучшает способность к обучению, к запоминанию информации, а также бодрит. Но эксперты предупреждают, что его нельзя пить регулярно или же в больших количествах.
Фото: Good Morning America
Если вы станете регулярно выпивать по чашке кофе или пить кофе в больших количествах, то это плохо скажется на вашем самочувствии. Связано это с несколькими причинами.
Главная причина состоит в том, что в течение дня в организме человека накапливается всё больше и больше аденозина. Это вещество делает нас уставшими и сонными.
Кроме того, согласно результатам исследования, проведённого в 2019 году, при регулярном употреблении кофеина скорость при поездке на велосипеде увеличивается только в течение первых 15 дней. Причём максимальных показателей скорость достигает на первый день, а затем она снижается и возвращается к первоначальным значениям.
Если вы откажетесь на неделю от кофе и кофеина, то у вас восстановится работа аденозиновых рецепторов. И когда вы вновь выпьете чашку кофе, то эффект от неё будет таким же сильным, как раньше.
В случае, если же вы не можете сразу исключить из рациона кофе, то делайте это постепенно. Перейдите на напиток без кофеина или заменяйте кофе водой.
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