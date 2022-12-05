Хотите чувствовать себя бодрее? Просто не пейте кофе одну неделю

Кроме того, согласно результатам исследования, проведённого в 2019 году, при регулярном употреблении кофеина скорость при поездке на велосипеде увеличивается только в течение первых 15 дней. Причём максимальных показателей скорость достигает на первый день, а затем она снижается и возвращается к первоначальным значениям.

Если вы откажетесь на неделю от кофе и кофеина, то у вас восстановится работа аденозиновых рецепторов. И когда вы вновь выпьете чашку кофе, то эффект от неё будет таким же сильным, как раньше.

В случае, если же вы не можете сразу исключить из рациона кофе, то делайте это постепенно. Перейдите на напиток без кофеина или заменяйте кофе водой.

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