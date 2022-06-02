Хотите избавиться от отрицательных черт характера? Вот что вам нужно делать

Макиавеллизм, нарциссизм и психопатия - три характеристики личности, которые входят в «Тёмную триаду». Благодаря новому исследованию, проведённому профессором психологии из Южного методистского университета Натаном Хадсоном, стало известно, как уменьшить проявление этих черт. Нужно всего лишь в течение четырёх месяцев жертвовать деньги, которые обычно вы тратите на себя, - на благотворительность или же разговаривать с незнакомыми людьми и расспрашивать их о себе. Тогда, согласно результатам научной работы, вы станете менее манипулятивным, импульсивным и эгоистичным.

Что важно - люди, которые принимали участие в исследовании, действительно хотели измениться и стать более добрыми, внимательными, скромными, приносить больше пользы другим. Результаты этой работы были опубликованы в издании Journal of Personality.