Хотите избавиться от отрицательных черт характера? Вот что вам нужно делать

Хотите избавиться от отрицательных черт характера? Вот что вам нужно делатьЭто обнаружил профессор психологии Южного методистского университета
Макиавеллизм, нарциссизм и психопатия - три характеристики личности, которые входят в «Тёмную триаду». Благодаря новому исследованию, проведённому профессором психологии из Южного методистского университета Натаном Хадсоном, стало известно, как уменьшить проявление этих черт. Нужно всего лишь в течение четырёх месяцев жертвовать деньги, которые обычно вы тратите на себя, - на благотворительность или же разговаривать с незнакомыми людьми и расспрашивать их о себе. Тогда, согласно результатам научной работы, вы станете менее манипулятивным, импульсивным и эгоистичным.
Что важно - люди, которые принимали участие в исследовании, действительно хотели измениться и стать более добрыми, внимательными, скромными, приносить больше пользы другим. Результаты этой работы были опубликованы в издании Journal of Personality.
Профессор предполагает, что люди, имеющие высокий уровень макиавеллизма (то есть те, кто склонен манипулировать другими для достижения своей цели), действительно хотят быть лучше. Однако они также считают, что воздействие на других - это неплохая стратегия для того, чтобы получить желаемое. Кроме того, вполне вероятно, что такие люди просто оправдывают своё плохое поведение, так как любой из нас не хочет воспринимать себя как злого или плохого человека.
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