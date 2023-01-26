Хотите как можно дольше сохранить память? Ведите здоровый образ жизни

Оказалось, что каждый фактор здорового образа жизни связан с более медленным, чем в среднем, ухудшением памяти в течение 10 лет. Сильнее всего на это повлияла здоровая диета, за ней шли когнитивная деятельность, физические упражнения.

У людей с благоприятным или нейтральным образом жизни риск развития деменции или лёгких нарушений мышления был на 90% и почти 30% соответственно ниже, чем у тех, кто вёл нездоровый образ жизни.

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