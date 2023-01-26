Хотите как можно дольше сохранить память? Ведите здоровый образ жизни

Хотите как можно дольше сохранить память? Ведите здоровый образ жизниЭто доказывает и наука
Стало известно, что здоровый образ жизни и в частности правильное питание связаны с более медленным ухудшением памяти у человека. Результаты этого исследования были опубликованы в издании The BMJ.
Фото: Fusion Health
Учёные обнаружили, что даже у носителей гена аполипопротеина Е (АРОЕ), то есть самого сильного фактора риска болезни Альцгеймера и деменции, здоровый образ жизни замедляет потерю памяти.
В ходе исследования специалисты изучили данные 29 тысяч взрослых в возрасте 60 лет и старше (средний возраст - 72 года, 49% - женщины) с нормальными мыслительными функциями. Участвовали эти люди в Китайском исследовании познания и старения.
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Оказалось, что каждый фактор здорового образа жизни связан с более медленным, чем в среднем, ухудшением памяти в течение 10 лет. Сильнее всего на это повлияла здоровая диета, за ней шли когнитивная деятельность, физические упражнения.
У людей с благоприятным или нейтральным образом жизни риск развития деменции или лёгких нарушений мышления был на 90% и почти 30% соответственно ниже, чем у тех, кто вёл нездоровый образ жизни.
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