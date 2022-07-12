Хотите лучше подготовить ребёнка к детскому саду? Следите, чтобы он много спал

Хотите лучше подготовить ребёнка к детскому саду? Следите, чтобы он много спалРегулярный полноценный сон очень важен
Ведущий автор нового исследования профессор Дуглас Тети из Университета штата Пенсильвания отметил, что для них стал неожиданностью тот факт, что для лучшей адаптации к детскому саду ребёнок должен в течение года до поступления регулярно много спать. В частности, не менее 10 часов в день. Дети, которые спали минимум по 10 часов, в саду были лучше вовлечены в учёбу, их социальные и эмоциональные навыки были лучше, чем у остальных. То же самое касалось исполнительских функций.
Приняла участие в исследовании 221 семья. В течение недели дети носили специальные устройства для отслеживания сна. Делалось это четыре раза в течение всего года.
Оказалось, что, когда дети спали более 10 часов, они быстрее в дальнейшем привыкали к детскому саду. Причём самые высокие показатели были у тех, кто соблюдал такой распорядок за год до сада.
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