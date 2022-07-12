Хотите лучше подготовить ребёнка к детскому саду? Следите, чтобы он много спал

Приняла участие в исследовании 221 семья. В течение недели дети носили специальные устройства для отслеживания сна. Делалось это четыре раза в течение всего года.

Оказалось, что, когда дети спали более 10 часов, они быстрее в дальнейшем привыкали к детскому саду. Причём самые высокие показатели были у тех, кто соблюдал такой распорядок за год до сада.

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