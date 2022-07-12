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Хотите лучше подготовить ребёнка к детскому саду? Следите, чтобы он много спал

Регулярный полноценный сон очень важен
Учёные обнаружили, что лучше остальных адаптируются к детсаду те дети, которые до поступления спали по 10 или более часов в день. В целом такой ребёнок будет лучше учиться, быстрее находить общий язык с другими ребятами. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Pediatrics.
Хотите лучше подготовить ребёнка к детскому саду? Следите, чтобы он много спал

Ведущий автор нового исследования профессор Дуглас Тети из Университета штата Пенсильвания отметил, что для них стал неожиданностью тот факт, что для лучшей адаптации к детскому саду ребёнок должен в течение года до поступления регулярно много спать. В частности, не менее 10 часов в день. Дети, которые спали минимум по 10 часов, в саду были лучше вовлечены в учёбу, их социальные и эмоциональные навыки были лучше, чем у остальных. То же самое касалось исполнительских функций.

Хотите лучше подготовить ребёнка к детскому саду? Следите, чтобы он много спал

Приняла участие в исследовании 221 семья. В течение недели дети носили специальные устройства для отслеживания сна. Делалось это четыре раза в течение всего года.

Оказалось, что, когда дети спали более 10 часов, они быстрее в дальнейшем привыкали к детскому саду. Причём самые высокие показатели были у тех, кто соблюдал такой распорядок за год до сада.

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