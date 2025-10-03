Хотите поддержать здоровье сердца? Вам помогут добавки с экстрактом какао

Опубликовано 03 октября 2025, 14:151 мин.
Хотите поддержать здоровье сердца? Вам помогут добавки с экстрактом какаоЭто показало новое исследование
Ежедневный приём экстракта какао помогает замедлить рост ключевого маркера воспаления. Благодаря этому вы сможете предотвратить развитие болезней сердца. Вот что ещё обнаружили недавно учёные.
Согласно научной статье, опубликованной в журнале Age and Ageing, уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ, маркера воспаления) у участников снижался примерно на 8% каждый год, когда они принимали добавки с экстрактом какао в течение двух лет. Всего в исследовании принимали участие 598 пожилых людей.
Экстракты какао содержат флаванолы. Они действуют как противовоспалительное средство и нейтрализуют свободные радикалы в организме.
Но прежде чем принимать эти добавки, включите в рацион больше продуктов, богатых флаванолами. Это тёмный шоколад с минимальной обработкой, чай, ягоды, виноград и пр.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова