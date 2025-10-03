Хотите поддержать здоровье сердца? Вам помогут добавки с экстрактом какао

Экстракты какао содержат флаванолы. Они действуют как противовоспалительное средство и нейтрализуют свободные радикалы в организме.

Но прежде чем принимать эти добавки, включите в рацион больше продуктов, богатых флаванолами. Это тёмный шоколад с минимальной обработкой, чай, ягоды, виноград и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.