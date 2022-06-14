Хотите получать больше магния? Тогда ешьте эти восемь продуктов

Сегодня в 12:26
2 мин.
Хотите получать больше магния? Тогда ешьте эти восемь продуктовИх перечислили эксперты
Магний нужен организму для его нормального функционирования. Получать его можно из различных продуктов. При этом специалисты рекомендуют мужчинам в день потреблять примерно 400-420 мг магния, женщинам - 310-320 мг. Вот в каких продуктах вы его найдёте.
Специалисты в области питания назвали восемь продуктов, в которых содержится больше всего магния. Нужно также отметить, что некоторым людям требуется магния больше, чем остальным, из-за недостатка питательных веществ.
- Орехи. Среди них, например, кешью (292 мг в 100 г), фисташки (121 мг в 100 г), миндальное масло (270 мг в 100 г).
- Семена. Как и в орехах, вы них содержится много витаминов, растительного белка, минералов. Специалисты также рекомендуют обжаривать семечки самостоятельно. В достаточном количестве магний есть в семенах кунжута (351 мг в 100 г), чиа (335 мг в 100 г), подсолнечника (129 мг в 100 г).
- Листовые овощи. Вместе со 100 г шпината вы получите 79 мг магния, листьев свёклы - 70 мг магния, кале - 47 мг.
- Бобовые. В 100 г чёрной фасоли содержится 180 мг магния, в таком же количестве красной фасоли - 164 мг, эдамаме - 65 мг.
- Зерновые продукты. Эксперты рекомендуют вместо белого хлеба употреблять цельнозерновые тосты с ореховым маслом. Такое блюдо отлично подойдёт для завтрака. В 100 г цельнозернового хлеба вы найдёте 76,6 мг натрия, ржаного хлеба - 40 мг, бурого риса - 39 мг.
- Жирная рыба. Специалисты подчёркивают, что важно есть как минимум две порции такой рыбы еженедельно. Например, это лосось (95 мг магния на 100 г), сельдь (46 мг магния на 100 г), сардина (39 мг магния на 100 г).
- Тёмный шоколад. В зависимости от количества сухих веществ какао будет отличаться и количество магния. Например, в 100 г шоколада с 45-50 % сухих веществ вы найдёте 146 мг магния, с 60-69 % - 176 мг магния, с 70-85 % - 228 мг.
- Авокадо. В 100 г такого фрукта содержится 29 мг магния. Полезен этот продукт и для работы мозга.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.