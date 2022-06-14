Хотите получать больше магния? Тогда ешьте эти восемь продуктов

Их перечислили эксперты

Магний нужен организму для его нормального функционирования. Получать его можно из различных продуктов. При этом специалисты рекомендуют мужчинам в день потреблять примерно 400-420 мг магния, женщинам - 310-320 мг. Вот в каких продуктах вы его найдёте.