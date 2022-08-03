Хотите пожертвовать свой мозг науке? Вот как это можно сделать

Поскольку специалисты хотят изучить все разновидности мозга, то для исследования подойдёт любой тип. В том числе мозг людей, страдающих деменцией, депрессией и пр.

Первым делом после смерти человека учёные проанализируют ткань мозга и определят, была ли у пациента, например, болезнь Альцгеймера. При помощи изучения мозговой ткани эксперты смогут также понять, как именно развивается у человека заболевание. Это даст возможность создать более эффективные методы диагностики и лечения болезней.

При этом мозг человека сотрудники лаборатории делят на две части. Первая часть помещается в химический фиксатор, вторая препарируется и замораживается при температуре -80 градусов по Цельсию. В растворе ткань мозга остаётся три недели, а затем специалисты её разрезают на несколько частей, которые заливают воском. Этим частям также дают затвердеть.