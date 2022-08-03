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Хотите пожертвовать свой мозг науке? Вот как это можно сделать

Есть несколько нюансов
Мозг действительно можно пожертвовать науке после смерти. Возможно, после этого он окажется в Сиднейском университете. Руководитель этого заведения рассказал, какие исследования, связанные с мозгом, проводятся и как можно осуществить пожертвование.
Хотите пожертвовать свой мозг науке? Вот как это можно сделать

Поскольку специалисты хотят изучить все разновидности мозга, то для исследования подойдёт любой тип. В том числе мозг людей, страдающих деменцией, депрессией и пр.

Первым делом после смерти человека учёные проанализируют ткань мозга и определят, была ли у пациента, например, болезнь Альцгеймера. При помощи изучения мозговой ткани эксперты смогут также понять, как именно развивается у человека заболевание. Это даст возможность создать более эффективные методы диагностики и лечения болезней.

При этом мозг человека сотрудники лаборатории делят на две части. Первая часть помещается в химический фиксатор, вторая препарируется и замораживается при температуре -80 градусов по Цельсию. В растворе ткань мозга остаётся три недели, а затем специалисты её разрезают на несколько частей, которые заливают воском. Этим частям также дают затвердеть.

Хотите пожертвовать свой мозг науке? Вот как это можно сделать

Если вы хотите пожертвовать свой мозг науке, то первым делом вам нужно связаться с местным банком мозгов. Далее необходимо подписаться на участие в программе, связанной с донорством мозга.

Также банк головного мозга будет отслеживать ваш образ жизни и историю болезни при помощи специальных анкет и обследований. Анкеты заполнять нужно будет раз в год.

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