Хотите прожить до 100 лет? Есть всего два секрета

12:15, 01 декабря 2022
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Хотите прожить до 100 лет? Есть всего два секретаИми поделилась долгожительница
Американке Люсиль Рэндон в этом году исполнилось 118 лет, а Марлис Мюллер - 100 лет. Последняя назвала две привычки, благодаря которым ей удалось прожить так долго.
Фото: The Wall Street Journal
Возможно, вы будете удивлены, но для долгой жизни нужно следовать всего двум простым правилам. Их назвала 100-летняя Марлис Мюллер из США.
- Танцевать. Кадриль была важной частью взросления Мюллер. Поэтому она была счастлива танцевать, празднуя свой юбилей - 100 лет. Научное исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что физическая активность во время танцев помогает поддерживать тело в форме, а также защищает от деменции.
- Пить виски в умеренных дозах. Мюллер выпивает немного виски каждый день. А исследование, проведённое UCI Mind, доказывает, что действительно между долголетием и умеренным употреблением алкоголя есть связь. Так, в ходе исследования у участников старше 90 лет риск ранней смерти после того, как они выпили два бокала вина или две кружки пива, снизился на 18 %.
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