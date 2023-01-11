Хотите сжечь жир на животе? Ешьте эти пять продуктов каждый день

Хотите сжечь жир на животе? Ешьте эти пять продуктов каждый деньПитание действительно помогает похудеть
Согласно данным WebMD, при соблюдении здоровой диеты жир на животе уходит первым. Эксперт по питанию и владелец Melissa Mitri Nutrition Мелисса Митри перечислила продукты, которые считаются самыми эффективными в плане сжигания жира на животе.
Фото: Center for Wellbeing
Специалисты WebMD отмечают, что жир на животе может навредить здоровью. Связано это с тем, что такой жир (висцеральный) находится глубже обычного и охватывает органы. Также из-за него могут развиваться такие болезни, как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, старческое слабоумие, рак молочной железы и толстой кишки.
Вот какие продукты помогут это всё предотвратить.
Яйца. Они считаются одним из самых качественных источников белка. По сравнению с углеводами и жирами белок не так калориен, а ещё он позволяет дольше оставаться сытым.
Авокадо. Согласно результатам научных исследований, авокадо благотворно влияет на распределение жира на животе у женщин. В научно работе, опубликованной в Journal of Nutrition, говорится, что женщины, которые ели каждый день авокадо, заметили у себя уменьшение количества жира на животе.
Острый перец. В его состав входит капсаицин. Он позволяет подавить аппетит и сжечь больше жира.
Капуста кале. Одно исследование 2022 года показало, что те, кто ест больше такой капусты, теряют больше веса. К тому же кале питательна, низкокалорийна и сытна.
Ягоды. На гены, связанные с накоплением и сжиганием жира в организме, влияют черника, ежевика, клубника.
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