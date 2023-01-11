Фитнес и здоровье
15:42, 11 января 2023
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Хотите сжечь жир на животе? Ешьте эти пять продуктов каждый день

Питание действительно помогает похудеть

Согласно данным WebMD, при соблюдении здоровой диеты жир на животе уходит первым. Эксперт по питанию и владелец Melissa Mitri Nutrition Мелисса Митри перечислила продукты, которые считаются самыми эффективными в плане сжигания жира на животе.

Хотите сжечь жир на животе? Ешьте эти пять продуктов каждый день

Фото: Center for Wellbeing

Специалисты WebMD отмечают, что жир на животе может навредить здоровью. Связано это с тем, что такой жир (висцеральный) находится глубже обычного и охватывает органы. Также из-за него могут развиваться такие болезни, как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, старческое слабоумие, рак молочной железы и толстой кишки.

Вот какие продукты помогут это всё предотвратить.

  1. Яйца. Они считаются одним из самых качественных источников белка. По сравнению с углеводами и жирами белок не так калориен, а ещё он позволяет дольше оставаться сытым.

  2. Авокадо. Согласно результатам научных исследований, авокадо благотворно влияет на распределение жира на животе у женщин. В научно работе, опубликованной в Journal of Nutrition, говорится, что женщины, которые ели каждый день авокадо, заметили у себя уменьшение количества жира на животе.

Хотите сжечь жир на животе? Ешьте эти пять продуктов каждый день

  1. Острый перец. В его состав входит капсаицин. Он позволяет подавить аппетит и сжечь больше жира.

  2. Капуста кале. Одно исследование 2022 года показало, что те, кто ест больше такой капусты, теряют больше веса. К тому же кале питательна, низкокалорийна и сытна.

  3. Ягоды. На гены, связанные с накоплением и сжиганием жира в организме, влияют черника, ежевика, клубника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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