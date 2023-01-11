Хотите сжечь жир на животе? Ешьте эти пять продуктов каждый день

Специалисты WebMD отмечают, что жир на животе может навредить здоровью. Связано это с тем, что такой жир (висцеральный) находится глубже обычного и охватывает органы. Также из-за него могут развиваться такие болезни, как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, старческое слабоумие, рак молочной железы и толстой кишки.

Вот какие продукты помогут это всё предотвратить.