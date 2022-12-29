Хотите вернуть физическую форму после перерыва? Соблюдайте эти четыре правила

Если вы после долгого перерыва сразу же активно начнёте заниматься спортом, то это ни к чему хорошему не приведёт. Вы можете из-за этого слишком сильно уставать, получить травму или выгореть. В результате вы сделаете ещё один перерыв, а это ещё больше ухудшит ваше состояние.

Вот какие правила вам нужно соблюдать для успешного восстановления.