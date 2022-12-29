Хотите вернуть физическую форму после перерыва? Соблюдайте эти четыре правила

Хотите вернуть физическую форму после перерыва? Соблюдайте эти четыре правилаОни помогут быстрее восстановиться
Иногда бывает так, что приходится делать длительный перерыв в занятиях фитнесом. Связано это может быть со стрессом, болезнями или чем-то другим. Но вернуть прежнюю форму даже после перерыва реально. Главное - следовать нескольким правилам.
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Если вы после долгого перерыва сразу же активно начнёте заниматься спортом, то это ни к чему хорошему не приведёт. Вы можете из-за этого слишком сильно уставать, получить травму или выгореть. В результате вы сделаете ещё один перерыв, а это ещё больше ухудшит ваше состояние.
Вот какие правила вам нужно соблюдать для успешного восстановления.
Будьте реалистичным. Чтобы вернуть прежнюю форму, вам потребуется как минимум половина времени, потраченного на перерыв. Существуют факторы, которые могут ускорить этот процесс. Тем не менее не ставьте перед собой невыполнимые цели и не расстраивайтесь, если прогресс всё-таки идёт медленнее, чем вам хотелось бы.
Уменьшите количество упражнений. Если мышцы восстанавливаются довольно быстро, то вашим костям, сухожилиям, суставам, связкам требуется куда больше времени. Поэтому если вы раньше ходили на тренировки пять раз в неделю, то теперь начните с двух раз в неделю. Далее постепенно увеличивайте объём. Каждые несколько недель добавляйте одну тренировку, а затем каждую неделю делайте дополнительный подход или ещё несколько повторений.
Сосредоточьтесь на технике. Это важно, если вы возвращаетесь к бегу пересечённой местности, плаванию, силовым тренировкам. Если тело не успеет привыкнуть к нужным движениям, то вы рискуете получить боли, травмы, недомогания. Следите за тем, чтобы техника выполнения упражнений была верной с разминки и до конца тренировки.
Постепенно увеличивайте продолжительность тренировок, вес и т.п. Вес, который вы используете при выполнении упражнений, увеличивать после перерыва нужно постепенно. И важно это делать как можно медленнее. То же самое касается продолжительности тренировок.
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