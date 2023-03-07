Хотите выпить пива после тренировки? На самом деле оно не навредит вашим мышцам

Научные исследования демонстрируют, что в утверждении о вреде алкоголя для мышц есть определённая доля правды. В ходе одного исследования, например, обнаружилось, что у физически активных молодых мужчин при чрезмерном употреблении алкоголя (примерно семь бутылок пива в течение трёх часов) после тренировки снизился синтез белка. А известно, что благодаря этому процессу наращивается мышечная масса.

Тем не менее в целом алкоголь может и не помешать нарастить мышцы в целом. К тому же на сегодняшний день совсем нет научных данных, которые бы показывали, как умеренное употребление алкоголя (одна-две бутылки пива) влияет на набор мышечной массы.

Хотя существуют исследования, в которых изучалось влияние алкоголя на другие органы. К примеру, на печень. Выяснилось, что после двух бутылок пива скорость синтеза белка в печени совсем не снижается. Такой эффект возникает только после пяти бутылок.