Хотите выпить пива после тренировки? На самом деле оно не навредит вашим мышцам

Хотите выпить пива после тренировки? На самом деле оно не навредит вашим мышцамПравда, есть один нюанс
Допустим, вы хотите нарастить мышечную массу. Одна из самых популярных рекомендаций, связанных с этим, заключается в полном отказе от алкоголя. Но действительно ли алкоголь негативно влияет на мышцы?
Фото: PorchDrinking.com
Научные исследования демонстрируют, что в утверждении о вреде алкоголя для мышц есть определённая доля правды. В ходе одного исследования, например, обнаружилось, что у физически активных молодых мужчин при чрезмерном употреблении алкоголя (примерно семь бутылок пива в течение трёх часов) после тренировки снизился синтез белка. А известно, что благодаря этому процессу наращивается мышечная масса.
Тем не менее в целом алкоголь может и не помешать нарастить мышцы в целом. К тому же на сегодняшний день совсем нет научных данных, которые бы показывали, как умеренное употребление алкоголя (одна-две бутылки пива) влияет на набор мышечной массы.
Хотя существуют исследования, в которых изучалось влияние алкоголя на другие органы. К примеру, на печень. Выяснилось, что после двух бутылок пива скорость синтеза белка в печени совсем не снижается. Такой эффект возникает только после пяти бутылок.
Slava Dumchev
Всё это означает, что вряд ли пара бутылок пива плохо скажутся на состоянии ваших мышц после тренировки. Кроме того, исследования демонстрируют, что в умеренных дозах (примерно две кружки пива) алкоголь даже может повысить уровень тестостерона, который в ответ на силовые тренировки увеличивает мышечную массу. Однако увеличение это не длится достаточно долго, чтобы значительно повлиять на мышцы.
Ещё в ходе исследований выяснилось, что можно противодействовать негативному влиянию алкоголя на мышцы. Для этого нужно после тренировки употреблять 20-25 г белка (это примерно три крупных яйца).
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