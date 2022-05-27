Хотите забыть о жире на животе? Добавьте в рацион яйца

Хотите забыть о жире на животе? Добавьте в рацион яйцаОб этом рассказывает диетолог
На самом деле белок сам по себе не помогает избавиться от жира, подчёркивает эксперт Джули Аптон. Однако это вещество снижает тягу к еде и продлевает ощущение сытости. В результаты вы можете быстрее похудеть.
Один из лучших белков для сжигания жира - яйца. В их состав входят девять незаменимых аминокислот, которые выполняют множество важных для организма функций. Например, помогают в наращивании мышц, вызывают различные химические реакции в организме и пр. Если человеку будет не хватать аминокислот, то у него снизится иммунитет и возникнут проблемы с пищеварением.
В яичных желтках есть холин. Это вещество, которое необходимо для сжигания жира. Также в яйцах присутствует витамин D, который (по данным исследования 2018 года) способен уменьшить количество жира на животе.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition & Metabolism, показало, что белок ускоряет обмен веществ, позволяет оставаться энергичным, дольше чувствовать сытость.
Для получения максимального эффекта от белка Аптон советует получать 20-25 граммов этого вещества в каждый из основных приёмов пищи.
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