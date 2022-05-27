Хотите забыть о жире на животе? Добавьте в рацион яйца

На самом деле белок сам по себе не помогает избавиться от жира, подчёркивает эксперт Джули Аптон. Однако это вещество снижает тягу к еде и продлевает ощущение сытости. В результаты вы можете быстрее похудеть.

Один из лучших белков для сжигания жира - яйца. В их состав входят девять незаменимых аминокислот, которые выполняют множество важных для организма функций. Например, помогают в наращивании мышц, вызывают различные химические реакции в организме и пр. Если человеку будет не хватать аминокислот, то у него снизится иммунитет и возникнут проблемы с пищеварением.