Хотите защититься от болезней сердца? Ешьте меньше соли

В ходе исследования учёные проанализировали данные 176 570 участников из британского биобанка.

В целом среди участников, которые ели меньше соли, были в основном белые женщины, которые имели низкий индекс массы тела, чаще употребляли в умеренных дозах алкоголь, были более физически активными и не курили в настоящее время. Также они часто сталкивались с повышенным давлением, хронической болезнью почек, но редко - с раком. Наконец, они с большей вероятностью придерживались диеты DASH, потребляли больше овощей, фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновых и нежирных диетических продуктов, а также меньше подслащённых напитков либо красного/обработанного мяса.

Сильнее всего связь между риском развития болезней сердца и добавлением в пищу соли была у тех, кто в настоящее время курил, и у участников с более низким социально-экономическим статусом.

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