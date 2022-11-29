Хотите защититься от болезней сердца? Ешьте меньше соли

Хотите защититься от болезней сердца? Ешьте меньше солиЭто доказывает недавнее исследование
Результаты исследования, опубликованного в Журнале Американского колледжа кардиологов, показали, что при употреблении меньшего количества соли у людей снижается вероятность столкнуться с болезнями сердца, сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Улучшается состояние сердца при этом даже у тех, кто придерживается здоровой диеты.
Фото: Food Navigator
Команда учёных недавно обнаружила, что те люди, которые не добавляют в пищу много соли, имеют меньше шансов на развитие болезней сердца. Причём вне зависимости от образа жизни и от того, с какими заболеваниями они уже сталкивались.
Кроме того, специалисты выяснили, что те, кто сочетает диету DASH с низким потреблением соли, имеют самую низкую вероятность появления у них сердечно-сосудистых заболеваний.
В ходе исследования учёные проанализировали данные 176 570 участников из британского биобанка.
В целом среди участников, которые ели меньше соли, были в основном белые женщины, которые имели низкий индекс массы тела, чаще употребляли в умеренных дозах алкоголь, были более физически активными и не курили в настоящее время. Также они часто сталкивались с повышенным давлением, хронической болезнью почек, но редко - с раком. Наконец, они с большей вероятностью придерживались диеты DASH, потребляли больше овощей, фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновых и нежирных диетических продуктов, а также меньше подслащённых напитков либо красного/обработанного мяса.
Сильнее всего связь между риском развития болезней сердца и добавлением в пищу соли была у тех, кто в настоящее время курил, и у участников с более низким социально-экономическим статусом.
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